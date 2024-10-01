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Житель Архангельска в воспитательных целях ударил человека по лицу и убил его

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 32-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что в ночь на 23 октября 2024 года в гостях в доме по улице Суворова в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта и личных неприязненных отношений нанес удар рукой по лицу 31-летнему знакомому. От полученной травмы головы пострадавший скончался через непродолжительное время в медицинском учреждении.  

Подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что его знакомая пожаловалась на соседа, который ранее применил к ней физическую силу. Он привел соседа, чтобы тот извинился. Получив отказ, ударил того рукой в нос. Затем потерпевший принес женщине извинения, они вместе выпили и тот ушел.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

28 октябрь 08:52 | : Происшествия

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