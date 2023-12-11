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Житель Коряжмы убил гостя за грубость в общении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности 49-летнего жителя города Коряжмы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 3 января 2024 года вечером в квартире дома в городе Коряжме подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, нанес удар ножом в область живота 48-летнему мужчине. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь пострадавший скончался в больнице от полученного ножевого ранения брюшной полости с повреждением внутренних органов.  

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что потерпевший у него в гостях употреблял спиртные напитки. Ему показалось, что гость грубо разговаривает с людьми, находившимися в квартире, поэтому он ударил его ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

(фото с https://yamal-media.ru) 

11 январь 08:57 | : Происшествия

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