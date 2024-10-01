Драка в баре Красноборска закончилась смертью одного из участников

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 43-летнего жителя села Красноборск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что 19 октября 2024 года ночью у бара в селе Красноборск подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, нанес удар рукой по лицу 49-летнему мужчине. Пострадавший от удара потерял равновесие, упал на спину и ударился затылком о бетонную плиту. В результате полученной черепно- мозговой травмы пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что потерпевший ему грубо ответил, поэтому он его ударил по лицу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.