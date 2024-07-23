Уснул в гостях с непотушенной сигаретой. За это в Архангельке убивают

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности 51-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что 10 августа 2024 года на улице у магазина на проспекте Ленинградский в городе Архангельске подозреваемый в ходе возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений нанес удар рукой по голове 50-летнему знакомому, от чего тот упал с высоты собственного роста и ударился головой об асфальт. Затем подозреваемый пнул лежащего потерпевшего по голове. В результате полученной тупой травмы головы пострадавший через несколько дней скончался в медицинском учреждении.

Подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что на улице встретил потерпевшего и сделал ему замечание, так как тот незадолго до указанных событий после совместного употребления спиртных напиток уснул в гостях с непотушенной сигаретой. В ответ на замечание пострадавший его оскорбил, поэтому он его ударил по голове.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.