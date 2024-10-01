Принципиальная северодвинка уедет в зону на 6 лет за убийство супруга

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 26-летнюю местную жительницу виновной в убийстве супруга (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что в вечернее время 07.04.2024 между супругами возник конфликт, связанный с нежеланием мужчины принимать участие в воспитании и уходе за новорожденным ребенком.

В ходе конфликта мужчина толкнул супругу, от чего она упала. Разозлившись, женщина взяла нож и нанесла им один удар в область грудной клетки потерпевшего, от чего через непродолжительное время наступила его смерть.

Вину в совершении преступления подсудимая признала в полном объеме, приговором суда ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшей о взыскании расходов на погребение и денежной компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей удовлетворен.

(фото с https://dzen.ru/a/X_PkSNGpBkHKCTSk)