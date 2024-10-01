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Принципиальная северодвинка уедет в зону на 6 лет за убийство супруга

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 26-летнюю местную жительницу виновной в убийстве супруга (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что в вечернее время 07.04.2024 между супругами возник конфликт, связанный с нежеланием мужчины принимать участие в воспитании  и уходе за новорожденным ребенком. 

В ходе конфликта мужчина толкнул супругу, от чего она упала. Разозлившись, женщина взяла нож и нанесла им один удар в область грудной клетки потерпевшего, от чего через непродолжительное время наступила его смерть.

Вину в совершении преступления подсудимая признала в полном объеме, приговором суда ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Гражданский иск потерпевшей о взыскании расходов на погребение и денежной компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей удовлетворен. 

(фото с https://dzen.ru/a/X_PkSNGpBkHKCTSk

24 октябрь 09:12 | : Происшествия

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