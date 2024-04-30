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Северодвинка зарезала мужа за нежелание воспитывать общего ребенка

Прокуратура г. Северодвинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней жительницы, обвиняемой в убийстве супруга (ч.1 ст. 105 УК РФ). 

Установлено, что в вечернее время 07 апреля 2024 года между супругами возник конфликт, связанный с нежеланием мужчины принимать участие в воспитании и уходе за новорожденным ребенком. 

В ходе конфликта мужчина толкнул супругу, от чего она упала. Разозлившись, женщина взяла с кухни нож и нанесла мужу один удар в область грудной клетки, от чего наступила смерть потерпевшего.

Вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объеме. 

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Северодвинский городской суд. 

 (фото с https://onlinevologda.ru) 

30 май 08:59 | : Происшествия

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