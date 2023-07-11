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За убийство сожителя женщина из Онеги получила 6 лет колонии

Онежский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 45-летнюю жительницу Онежского района виновной  по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что 8 июля 2023 г. обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире в г. Онега,  в ходе ссоры  нанесла лежащему на спине на полу в состоянии опьянения 41-летнему сожителю один удар ножом в спину. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Вину в совершении преступления осужденная признала. 

Приговором суда ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

(фото с https://stylishbag.ru/3-kartinki/kartinka-nozhi-v-spine-devushki.html) 

 

06 октябрь 14:38 | : Происшествия

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