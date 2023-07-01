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Северодвинка получила 6 с половиной лет за убийство грубого сожителя

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 54-летнюю жительницу пос. Белое озеро городского округа Северодвинск виновной в убийстве сожителя (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Установлено, что вечером 14 января 2023 года, вернувшийся домой в состоянии алкогольного опьянения мужчина, стал конфликтовать с обвиняемой, оскорблять ее. 

Женщина взяла кухонный нож и нанесла несколько ударов обидчику в область живота. 

Затем потерпевший ушел от обвиняемой в другую комнату, а она последовала за ним, где нанесла еще удары в область груди. От полученных ранений потерпевший скончался. 

Ранее между обвиняемой и потерпевшим неоднократно происходили конфликты в связи с тем, что последний в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности  оскорблял обвиняемую и провоцировал ее на выяснение отношений. 

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото с https://tverlife.ru/) 

07 сентябрь 10:21 | : Происшествия

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