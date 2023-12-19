В Северодвинске вынесен мягкий приговор женщине, убившей сожителя

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 35-летнюю жительницу Северодвинска по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что 24.12.2022 в одной из квартир жилого дома на ул. Южной в Северодвинске осужденная в ходе конфликта с сожителем нанесла ему удар ножом в грудь, причинив ранение несовместимое с жизнью.

Осужденная вину в совершенном преступлении признала, в содеянном раскаялась, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, в судебном заседании принесла извинения матери потерпевшего.

Наряду с указанным, смягчающими наказание обстоятельствами признаны состояние ее здоровья и здоровья ее ребенка, который является инвалидом и страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, в связи с чем лишен возможности обслуживать себя самостоятельно.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста, то есть до 19.12.2024.

Приговор суда в законную силу не вступил.