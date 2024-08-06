Отсидевший северодвинец вторично пытался отправить супругу на тот свет

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 49-летнего местного жителя виновным по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что мужчина, ранее судимый к реальному лишению свободы за покушение на убийство бывшей супруги, освободившись в августе 2023 года из мест лишения свободы вновь совместно проживал с ней. 25.02.2024, находясь в состоянии алкогольного опьянения, душил женщину и с силой прижимая подушку к ее лицу, совершая указанные действия до тех пор, пока женщина не потеряла сознание.

Ошибочно полагая, что бывшая супруга скончалась осужденный покинул место преступления, однако вернувшись через непродолжительное время обнаружил её живой, после чего избил и вновь душил рукой сдавливая горло, однако лишить жизни потерпевшую не смог, так как в сильном алкогольном опьянении уснул.

Вину в совершении преступления подсудимый признал.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.