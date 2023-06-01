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Неблагодарный северодвинский бомж убил приютившего его собутыльника

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью,  42-летнего мужчины без определённого места жительства в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

Следствием установлено, что в ночь на 26 апреля 2023 года в коммунальной квартире дома по улице Логинова в городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес удары руками по голове и телу 44-летнему хозяину жилища. От тупой закрытой травмы головы пострадавший скончался через непродолжительное время на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что в гостях у потерпевшего проживал и употреблял спиртные напитки. Из-за того, что хозяин жилища в нетрезвом состоянии стал громко кричать, между ними произошла словесная ссора, в ходе которой он нанес тому удары руками по голове и телу. После этого он покинул квартиру, а когда вернулся, то обнаружил, что хозяин жилища не подает признаков жизни. 

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(иллюстрация с сайта http://yaransk.net)  

30 июнь 11:12 | : Происшествия

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