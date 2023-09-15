Архангелогородец, приводя в чувство пьяную подругу, забил ее до смерти

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 45-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что в ночь на 24 ноября 2022 года по месту жительства по улице Почтовая в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, обусловленных ревностью, нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу 42-летней сожительнице. От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась через непродолжительное время на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что сожительница выпивала в гостях, он за ней пришел и притащил ее домой. Пытался привести ее в чувство, для этого ударял ладонями по лицу. На следующий день проснулся и обнаружил ее без признаков жизни.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.