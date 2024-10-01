Дело об убийстве новорожденного в Архангельске ушло в суд

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя г. Архангельска, который обвиняется в совершении ряда преступлений, в том числе по п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).

По версии следствия обвиняемый, в один из дней в период с 10.08.2023 по 23.08.2023, находясь на территории округа Майская горка г. Архангельска, после рождения младенца матерью в торговом центре, совершил убийство новорожденного ребенка, оставив его в безлюдном месте в лесополосе.

Уголовное дело направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.