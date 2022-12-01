Звереем. В Архангельской области слушается очередное дело об убийстве с особой жестокостью

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя г. Архангельска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).
Установлено, что в марте 2022 года обвиняемый, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства в г. Онеге, в ходе ссоры со своей сожительницей, возникшей из-за ревности, нанес ей не менее 42 ударов руками, ногами, кочергой, фрагментом деревянной доски и иного острого предмета по голове, телу, рукам и ногам.
После этого он облил тело еще находившейся в сознании потерпевшей спиртосодержащей жидкостью и поджег, причинив в совокупности своей жертве психические страдания и телесные повреждения несовместимые с жизнью, оставив ее без помощи. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ за данное преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Архангельский областной суд.