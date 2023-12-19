Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Познакомились в Интернете, но жили на свалке. Трагедия в семье архангельских бомжей

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу  в отношении 42-летнего уроженца пос. Боброво Приморского района. Он обвиняется по ч. 1   ст. 105 УК РФ (убийство). 

По версии следствия обвиняемый в 2021 году  через сеть Интернет познакомился с 41-летней женщиной. С июня 2023 г. они стали проживать в самодельной постройке на полигоне твердых бытовых отходов в округе Майская Горка г. Архангельска, где совместно употребляли спиртное. 

 27.06.2023 в результате чрезмерного распития спиртных напитков  между обвиняемым и женщиной возник конфликт, в ходе которого он избил сожительницу по голове, телу и конечностям. Потерпевшая вследствие нанесенных ей ударов и полученных телесных повреждений утратила способность к самостоятельному передвижению, а обвиняемый, обхватив ее руками, протащил не менее 100 метров по твердому грунту в постройку, что привело к ее смерти.  

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал в полном объеме. 

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд                                                   г. Архангельска для рассмотрения по существу.  

16 январь 09:36 | : Происшествия

Главные новости


Отдохнувшие и задорные. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Замки Рейна

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2024 (141)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)



Деньги


все материалы
«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20