Познакомились в Интернете, но жили на свалке. Трагедия в семье архангельских бомжей

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего уроженца пос. Боброво Приморского района. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия обвиняемый в 2021 году через сеть Интернет познакомился с 41-летней женщиной. С июня 2023 г. они стали проживать в самодельной постройке на полигоне твердых бытовых отходов в округе Майская Горка г. Архангельска, где совместно употребляли спиртное.

27.06.2023 в результате чрезмерного распития спиртных напитков между обвиняемым и женщиной возник конфликт, в ходе которого он избил сожительницу по голове, телу и конечностям. Потерпевшая вследствие нанесенных ей ударов и полученных телесных повреждений утратила способность к самостоятельному передвижению, а обвиняемый, обхватив ее руками, протащил не менее 100 метров по твердому грунту в постройку, что привело к ее смерти.

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.