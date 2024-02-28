Каргопольскую девочку изъяли из пьющей и бьющей семьи

Прокуратура Каргопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Каргополя, обвиняемого п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

По версии следствия обвиняемый в период с ноября по декабрь 2023 года на почве личных неприязненных отношений к 10-летней падчерице, применял незаконные методы и формы воспитания, а именно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически причинял потерпевшей физические и психические страдания путем нанесения побоев и иных насильственных действий.

Мать девочки привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В этой связи ребенок изъят из семьи.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал.

Уголовное дело направлено в Няндомский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает назначение максимального наказания в виде лишения свободы на срок до семи лет.