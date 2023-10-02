В Северодвинске по нетрезвому водителю пришлось стрелять

21 ноября 2023 года в 00.05 на улице Трухинова в городе Северодвинске водитель автомобиля «Honda» проигнорировал законное требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке транспортного средства, вместо этого увеличил скорость и попытался скрыться.

Автомобиль дорожно-патрульной службы начал преследование нарушителя. Для оказания помощи в задержании транспортного средства к сотрудникам ГАИ присоединились еще несколько экипажей, в том числе патрульно-постовой службы полиции.

Так как действия нарушителя создавали реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, в строгом соответствии с законом «О полиции» стражами порядка было принято решение о применении табельного оружия для остановки автомобиля.

После предупредительных выстрелов в воздух прицельным огнем были повреждены колеса иномарки. В 00.35 машина была остановлена на 24 километре автодороги «Архангельск-Онега». Водитель попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.

Злоумышленником оказался молодой человек 1997 года рождения, не имеющий права управления транспортными средствами. На месте он был освидетельствован алкотестером. Исследование показало, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

За время, пока молодой человек пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, он допустил 15 нарушений правил дорожного движения, в том числе проезд перекрестка на красный сигнал светофора.

Северодвинец привлечен к административной ответственности, в том числе за неповиновение законному требованию сотрудника полиции об остановке транспортного средства и за управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. В действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

(фото с https://orenburzhie.ru)