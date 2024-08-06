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На улицах каргопольской деревни развернулся боевик со стрельбой

16 сентября участковый уполномоченный полиции отделения полиции «Каргопольское» межмуниципального отдела МВД России «Няндомский» совместно с инспектором дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции осуществляли контроль за обстановкой на дорогах. Около 19.10 в деревне Морщихинская стражами порядка был замечен автомобиль «Нива» без государственных регистрационных знаков, который двигался без включенного света фар.

Стражи порядка предприняли попытку остановить машину, однако водитель проигнорировал неоднократные законные требования полицейских, увеличил скорость и попытался скрыться.

Автопатруль начал преследование. Двигаясь по улицам деревни, нарушитель не соблюдал правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации. Покинув населенный пункт, водитель «Нивы» выехал на автодорогу Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож и направился в сторону республики Карелия, при этом постоянно выезжая на встречную полосу.   

Так как действия нарушителя создавали реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, в строгом соответствии с Федеральным законом «О полиции» стражами порядка было принято решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства.

После предупредительного выстрела в воздух, участковый уполномоченный произвел пять прицельных выстрелов по колесам автомобиля, после чего транспортное средство было остановлено.

За рулем оказался 34-летний житель республики Карелия, который отказывался выполнить требование полицейских и самостоятельно покинуть салон.

На месте мужчина был освидетельствован алкотестером. Исследование показало, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка доставили нарушителя в отделение полиции, а его автомобиль был помещен на штраф-стоянку.

В отношении мужчины составлены 8 административных протоколов, в том числе за неповиновение законному требованию сотрудника полиции об остановке транспортного средства и за управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами. 

17 сентябрь 15:44 | : Происшествия

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