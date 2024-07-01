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Архангельские полицейские задержали пьяного ездуна

Рано утром 19 августа сотрудниками дорожно-патрульной службы около одного из домов на улице Дачной был замечен автомобиль Renault, который двигался с нарушениями правил дорожного движения. На законные требования сотрудников полиции об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться, но после непродолжительного преследования был задержан.

За рулем оказался 29-летний архангелогородец. На пассажирском сиденье спал еще один мужчина, как выяснилось позже – владелец автомобиля. Водитель на месте был освидетельствован алкотестером. Исследование показало, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной информации, мужчины вместе отдыхали на даче. В ходе распития спиртного между ними произошел конфликт, после чего заявитель ушел в машину и уснул. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник взял ключи от автомобиля, завел двигатель и решил покататься по городу, не обращая внимания на спящего приятеля, однако вскоре был остановлен сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме этого, в отношении злоумышленника составлены протоколы об административных правонарушениях, в том по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Управление транспортным средством водителем, находившимся в состоянии опьянения).

Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку.

 

21 август 09:27 | : Происшествия

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