Плесецкий "Каин" пытался убить спящего брата

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 45-летнего уроженца Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 23 августа 2023 года вечером по месту жительства в общежитии в городе Мирный обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта и возникших неприязненных отношений нанес не менее трех ударов ножом в область тела спящему 49-летнему брату. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной скорой медицинской помощи пострадавший остался жив.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что в ходе совместного употребления спирантных напитков старший брат его оскорбил, поэтому, желая напугать брата, он ударил того ножом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.