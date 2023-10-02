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Житель Новодвинска недрогнувшей рукой пытался зарезать соседа

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 59-летнего жителя города Новодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 30 августа 2023 года днем в доме секционного типа в городе Новодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта и возникших неприязненных отношений причинил проникающие ножевые ранения груди и тела 48-летнему соседу. Благодаря своевременно оказанной скорой медицинской помощи пострадавший остался жив. 

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что потерпевший стал ему предъявлять необоснованные претензии в связи с исчезновением строительного инструмента. Между ними произошла потасовка, он разозлился и ударил соседа ножом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в  суд  для рассмотрения по существу.

 

22 ноябрь 10:25 | : Происшествия

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