Житель Новодвинска недрогнувшей рукой пытался зарезать соседа

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 59-летнего жителя города Новодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 30 августа 2023 года днем в доме секционного типа в городе Новодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта и возникших неприязненных отношений причинил проникающие ножевые ранения груди и тела 48-летнему соседу. Благодаря своевременно оказанной скорой медицинской помощи пострадавший остался жив.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что потерпевший стал ему предъявлять необоснованные претензии в связи с исчезновением строительного инструмента. Между ними произошла потасовка, он разозлился и ударил соседа ножом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.