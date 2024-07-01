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Архангелогородец идет под суд за попытку убийства брата

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 10 февраля 2024 года днем по месту жительства на улице Павла Усова в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес удар ножом в область шеи 39-летнему брату. Благодаря своевременно оказанной скорой медицинской помощи пострадавший остался жив. 

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что конфликт с братом произошел из-за того, что тот кричал и  мешал ему спать. Поэтому он вооружился ножом и ударил им в область шеи старшего брата, чтобы напугать.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в  суд  для рассмотрения по существу.

 

30 июль 15:04 | : Происшествия

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