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"Каин" из Плесецкого округа истыкал ножом брата за леность и жадность

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 37-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 26 ноября 2023 года днем по месту жительства в поселке Савинский обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта и возникших неприязненных отношений нанес не менее семи ударов ножом в область тела 43-летнему брату. Благодаря своевременно оказанной скорой медицинской помощи пострадавший остался жив. 

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что конфликт с братом произошел из-за того, что тот не оплачивал коммунальные услуги и не помогал ему с ремонтом. В ответ на высказанные им претензии старший брат ударил его кулаком по телу, а он ударил его рыбацким ножом. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в  суд  для рассмотрения по существу.

(фото с https://ok.ru/newsorel/topic/156733319835053)

14 март 11:51 | : Происшествия

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