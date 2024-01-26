"Каин" из Плесецкого округа истыкал ножом брата за леность и жадность

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 37-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 26 ноября 2023 года днем по месту жительства в поселке Савинский обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта и возникших неприязненных отношений нанес не менее семи ударов ножом в область тела 43-летнему брату. Благодаря своевременно оказанной скорой медицинской помощи пострадавший остался жив.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что конфликт с братом произошел из-за того, что тот не оплачивал коммунальные услуги и не помогал ему с ремонтом. В ответ на высказанные им претензии старший брат ударил его кулаком по телу, а он ударил его рыбацким ножом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.