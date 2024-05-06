Холмогорский рыбак упал с лодки в реку и не вынырнул

16 июня 2024 года вечером в реке Мироновка у деревни Мироново Холмогорского района обнаружено тело 85-летнего местного жителя. По предварительным данным, погибший ловил рыбу с берега реки. Затем воспользовался лодкой, чтобы отцепить застрявшую на дне водоема снасть, но потерял равновесие, выпал из лодки и утонул. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Берегите себя и своих близких.