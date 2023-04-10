В Ленском районе утонул пожилой рыбак

12 мая 2023 года вечером на водоеме в деревне Берег Ленского района перевернулась резиновая лодка, в которой находился рыбак. Тело 75-летнего местного жителя без спасательного жилета обнаружено знакомым, которым и было извлечено из воды. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах.