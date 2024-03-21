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Молодой шоплифтер из Новодвинска получил 3 с половиной года колонии

Новодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 18-летнего местного жителя виновным в совершении 7 преступлений, предусмотренных ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение), 4 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), а также преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 158.1 УК РФ (покушение на мелкое хищение), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере).

Судом установлено, что ранее привлеченный к административной ответственности за совершение мелкого хищения подсудимый в период с 12 мая по 16 июня 2024 года похищал из расположенных на территории г. Новодвинска торговых организаций продукты питания и бытовую химию, которыми распоряжался по своему усмотрению.

Он же 18 июня 2024 года с целью приобретения наркотического средства для собственного употребления связался в сети «Интернет» с неустановленным следствием лицом, от которого получил координаты тайника с наркотическим средством, расположенном на территории п. Ширшинский Приморского района. Прибыв на место, осужденный забрал купленный им наркотик и, решив поблагодарить друга за оказанную помощь в вызове и оплате услуг такси, передал последнему часть приобретенного  наркотического средства.

В судебном заседании злоумышленник вину в совершении всех преступлений признал в полном объеме.

Приговором суда по совокупности преступлений осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Приговор суда в законную силу не вступил.

03 октябрь 15:10 | : Происшествия

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