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Плесецкий наркосбытчик отправился на 10 лет в колонию строгого режима

Плесецкий районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным жителя областного центра  по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в значительном  и крупном размерах, организованной группой) и ч. 1 ст. 228 УК РФ, (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

Судом установлено, что подсудимый в период с 27 по 30 августа 2022 года, исполняя роль закладчика путем оборудования «тайников» на территории Плесецкого района, пытался сбыть наркотическое средство в размере не менее 10 грамм, однако его деятельность была пресечена сотрудниками УМВД России по Архангельской области и ОМВД России «Плесецкий».

Подсудимый вину в совершении преступлений признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу. 

(фото с https://flectone.ru) 

13 июнь 13:58 | : Происшествия

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