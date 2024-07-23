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Новодвинский подросток попробовал себя сразу на нескольких криминальных поприщах

Прокуратура г. Новодвинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 17-летнего подростка, обвиняемого по ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение), ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ (покушение на мелкое хищение), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств, совершённых в крупном размере), а также п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере).

Следствием установлено, что обвиняемый в период с 12.05.2024 по 16.06.2024 из корыстных побуждений тайно, в том числе будучи привлечённым к административной ответственности за мелкое хищение, похищал из расположенных на территории г. Новодвинска торговых организаций продукты питания и бытовую химию, которыми в последующем распорядился по своему усмотрению.

Он же с целью приобретения наркотического средства для собственного употребления 18.06.2024, связавшись с неустановленным следствием лицом в сети «Интернет», получив координаты тайника с наркотиками за оплату в размере 5 039 рублей, забрал наркотическое средство. 

После чего, решив поблагодарить друга за оказанную ему помощь в вызове и оплате услуг такси, передал последнему часть приобретённого им наркотического средства в крупном размере.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подростки были задержаны сотрудниками МО МВД России «Новодвинский», которыми изъято наркотическое средство.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в совершении всех преступлений признал в полном объёме.

Уголовное дело направлено в Новодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

(фото с https://ekonomstrojdom.ru) 

29 август 10:14 | : Происшествия

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