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В Архангельской области мужчина погиб за бутылку водки

23 сентября 2024 года жительница Вельского района обратилась в заявлением в органы полиции о безвестном исчезновении  49-летнего брата, который последний раз выходил на связь 16 сентября текущего года.  В связи с наличием оснований полагать, что  исчезновение разыскиваемого носит криминальный характер, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по  признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Раскрыть указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось благодаря совместной работе следователей регионального Следственного управления СК России и сотрудников полиции. По подозрению в совершении убийства задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 40-летний знакомый потерпевшего.

 В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что в ночь на 17 сентября 2024 года вместе с потерпевшим в гостях употребляли спиртные напитки. Между ними произошла словесная ссора, так как потерпевший собирался уходить и унести с собой бутылку водки. В порыве гнева он ударил того лбом по носу, после чего порезал ему ножом шею. Тело погибшего оттащил к гаражам по улице Некрасова в городе Вельске, прикрыл его листвой и досками. 

Произведен осмотр места происшествия, включая участок местности, где было обнаружено тело убитого. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу,  назначены необходимые экспертизы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие ведет Вельский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

02 октябрь 09:00 | : Происшествия

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