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Ненецкий "потеряшка" был убит и закопан в лесном массиве

8 апреля 2023 года пропал без вести 63-летний житель села Несь Заполярного района Ненецкого автономного округа. В связи с наличием оснований полагать, что  исчезновение разыскиваемого носит криминальный характер, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по  признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Раскрыть указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось благодаря совместной работе следователей регионального Следственного управления СК России и сотрудников УМВД России по НАО. По подозрению в совершении убийства задержан 37- летний дальний родственник потерпевшего.

 В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что 8 апреля 2023 года у него в гостях потерпевший употреблял спиртные напитки. Между ними произошла словесная ссора, гость стал вести себя агрессивно, поэтому они подрались. Через некоторое время понял, что потерпевший перестал подавать признаки жизни, поэтому положил его в сани и на снегоходе вывез в лесной массив и закопал. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу,  назначены необходимые экспертизы. В лесном массиве обнаружено тело разыскиваемого. Предварительная причина его смерти- черепно-мозговая травма.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие ведет Нарьян-Марский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.  

14 апрель 14:07 | : Происшествия

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