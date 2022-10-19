В Архангельске конфликт из-за долга закончился поножовщиной

27 ноября 2022 года в больницу из квартиры дома по улице Целлюлозная госпитализирован 57-летний житель областного центра с множественным ножевыми ранениями головы и тела. Потерпевший остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 26-летний знакомый потерпевшего.
В ходе допроса подозреваемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что ударил потерпевшего ножом в ходе конфликта, так как тот отказался возвращать ему долг.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.