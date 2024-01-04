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В поселке под Вельском раскрыто хладнокровное убийство пенсионера

1 июля 2024 года вечером в квартире дома в поселке Пежма Вельского района обнаружено тело 62-летнего мужчины с рублеными ранами головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление против личности 39-летний знакомый потерпевшего. 

Подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что по месту жительства употреблял спиртные напитки и пригласил к себе потерпевшего. Он вспомнил старые обиды и что потерпевший ранее не вернул ему денежный долг, поэтому ударил его топором по голове. Затем предпринял меры к сокрытию следов преступления, намереваясь перевезти тело убитого к реке, но потом попросил соседку вызвать фельдшера.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

02 июль 12:08 | : Происшествия

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