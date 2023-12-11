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В Плесецком округе негостеприимный хозяин поднял на вилы знакомого

30 декабря 2023 года ночью в подъезде дома в поселке Река Емца Плесецкого района обнаружено тело ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление против собственности 45-летний знакомый потерпевшего. 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что потерпевший у него в гостях употреблял спиртные напитки.  Между ними произошла словесная ссора, так как гость не признался, что ранее его оклеветал. Сначала он ударил его кухонным ножом в шею, а через некоторое время взял вилы и нанес ими удар в спину потерпевшего. Оттащил тело пострадавшего в подъезд и навел дома порядок до приезда сотрудников полиции, которым пояснил, что убийство совершили его гости.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО               г. Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

09 январь 14:47 | : Происшествия

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