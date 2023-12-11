В городе Мирный банальная пьянка закончилась убийством

30 декабря 2023 года ночью в подъезде дома по месту жительства на улице Ломоносова в городе Мирный обнаружено тело ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу 23-летнего мужчины с ножевыми ранениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против собственности и порядка управления 27-летний знакомый потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что в гостях вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки. Между ними произошла словесная ссора и потасовка. Он вооружился кухонным ножом и нанес им несколько ударов по телу потерпевшего. Потом они оба покинули чужую квартиру. Он ушел домой и лег спать, через некоторое время его разбудили сотрудники полиции, от которых он узнал, что раненый пострадавший скончался в подъезде своего дома.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г. Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.