В реке Онега во время шторма утонул рыбак

21 сентября 2024 года вечером во время рыбалки на реке Онега перевернулась лодка «Казанка». 31-летний мужчина смог самостоятельно выбраться из воды, его знакомый- 41-летний житель города Онеги утонул при очевидных обстоятельствах. Тело из воды не извлечено, организованы поисковые мероприятия. По предварительным данным, рыбаки не учли погодные условия в виде штормового предупреждения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.