В Приморском округе утонул нетрезвый житель Северодвинска

12 сентября 2023 года днем 41-летний житель города Северодвинска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, утонул при очевидных обстоятельствах во время купания в озере в СНТ «Лисьи Борки». Его тело извлечено из воды водолазами. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети и лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.