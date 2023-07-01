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В реке Онега утонул героический житель Каргополя

16 августа 2023 года днем на реке Онега в г. Каргополь утонул 53-летний местный житель, пытавшийся спасти двух тонущих девушек. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка. Организованы поисковые мероприятия утонувшего.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети и лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. 

17 август 14:47 | : Происшествия

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