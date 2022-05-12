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Рыбак утонул в реке Мезень. Проводится проверка

6 сентября 2022 года вечером в реке Мезень у деревни Засулье местный житель обнаружил деревянную лодку с запущенным мотором. В последующем из воды извлечено тело 54-летнего местного жителя, который на указанной лодке отправился на рыбалку. Предварительная причина его смерти- утопление в воде. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение. По предварительным данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения и без спасательного жилета.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети и лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.

08 сентябрь 14:37 | : Происшествия

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