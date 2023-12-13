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Полоротой маме из Плесецка вынесли приговор за гибель сына

Плесецкий районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал 35-летнюю жительницу Плесецкого муниципального округа виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 

Установлено, что осужденная, являясь матерью троих малолетних детей, вечером 28.08.2023 выпустила на придомовой участок своего частного дома малолетнего сына, 2022 г.р., не удостоверившись, что за ним кто-либо будет присматривать. 

Оставшись без надлежащего контроля со стороны матери, ребенок беспрепятственно подошел к наполненной до краев выгребной яме, упал в нее и утонул.

Вину в совершении инкриминируемого преступления осужденная признала полностью, в содеянном раскаялась. 

Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области женщине назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год с возложением дополнительных обязанностей.

 

16 январь 18:38 | : Происшествия

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