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В Архангельске пьющая мать получила 2 года за гибель детей при пожаре

Соломбальский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 31-летнюю жительницу областного центра виновной по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Установлено, что осужденная, являясь матерью двоих малолетних детей 2018 и 2020 года рождения, достоверно зная, что в квартире имеются спички и газовые зажигалки, осознавая, что дети в силу возраста не смогут потушить пожар или выбраться из квартиры, в ночь с 5 на 6 января 2022 года ушла из квартиры, распивала спиртные напитки в компании знакомых, оставив детей на длительный период времени одних.

В квартире многоквартирного дома по ул. Стахановская в Архангельске из-за бесконтрольного использования спичек оставленными без присмотра детьми 06.02.2022 произошло возгорание квартиры, в результате которого начался пожар, а малолетние не смогли выбраться и получили острое отравление угарным газом, повлекшее их смерть. 

Подсудимая вину признала в полном объеме, заявила о раскаянии в содеянном.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Ранее приговором того же суда женщина признавалась виновной в совершении указанного преступления, ей было назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы. Но по представлению прокурора судом кассационной инстанции приговор был отменен вследствие мягкости назначенного наказания.

В законную силу приговор не вступил.

19 апрель 11:41 | : Происшествия

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