Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский наркосбытчик получил 9 лет за поставку своего товара в зону

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда подтвердила законность осуждения 21.02.2023 Соломбальским районным судом г. Архангельска 24-летнего жителя г. Архангельска по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 2281 (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный в исправительном учреждении в значительном размере) и ч. 3 ст. 30 п. «а», «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» организованной группой в крупном размере) по совокупности преступлений к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Установлено, что осужденный в период с 16 марта по 13 апреля 2022 г. в г. Архангельске упаковал 0,51 грамма наркотического средства в тюбик зубной пасты, после чего пытался его в посылке передать заключенному в исправительное учреждение, где ранее сам отбывал наказание, однако наркотик был обнаружен сотрудниками колонии и изъят из незаконного оборота. 

Он же в период с 16 марта до 4 мая 2022 г., действуя в составе организованной группы, на постоянной основе занимающейся наркоторговлей, извлек из оборудованных его сообщниками тайников 15,91 грамм различных наркотических средств, которые он с целью последующего незаконного сбыта покупателям расфасовал и большую часть разместил в 20 новых тайников на территории г. Архангельска, остальное незаконно хранил при себе, чтобы сбыть позже, однако сотрудниками полиции его действия были пресечены, а наркотики изъяты.

Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о чрезмерной суровости наказания оставлены без удовлетворения.

(фото с http://www.shakhtypravoslav.ru/tags/?tag=5651&tagcc=9) 

11 август 11:14 | : Происшествия

Главные новости


Некрасова читали?
Песни без слов. Андре Ганьон…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (130)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20