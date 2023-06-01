Архангельский наркосбытчик получил 9 лет за поставку своего товара в зону

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда подтвердила законность осуждения 21.02.2023 Соломбальским районным судом г. Архангельска 24-летнего жителя г. Архангельска по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 2281 (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный в исправительном учреждении в значительном размере) и ч. 3 ст. 30 п. «а», «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» организованной группой в крупном размере) по совокупности преступлений к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Установлено, что осужденный в период с 16 марта по 13 апреля 2022 г. в г. Архангельске упаковал 0,51 грамма наркотического средства в тюбик зубной пасты, после чего пытался его в посылке передать заключенному в исправительное учреждение, где ранее сам отбывал наказание, однако наркотик был обнаружен сотрудниками колонии и изъят из незаконного оборота.

Он же в период с 16 марта до 4 мая 2022 г., действуя в составе организованной группы, на постоянной основе занимающейся наркоторговлей, извлек из оборудованных его сообщниками тайников 15,91 грамм различных наркотических средств, которые он с целью последующего незаконного сбыта покупателям расфасовал и большую часть разместил в 20 новых тайников на территории г. Архангельска, остальное незаконно хранил при себе, чтобы сбыть позже, однако сотрудниками полиции его действия были пресечены, а наркотики изъяты.

Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о чрезмерной суровости наказания оставлены без удовлетворения.