Пожилому убийце из Северодвинска вынесли приговор

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 63-летнего жителя городского округа Северодвинска по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что днем 07 июня 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории между домами 19 и 21 по улице Железнодорожной в городе Северодвинске, в ходе ссоры со знакомым, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес последнему не менее пяти ударов ножом.

Потерпевший сопротивления не оказывал, после ударов упал. Обвиняемый, чтобы не привлекать внимания, нанес еще один удар ножом в грудь мужчине и навалился на него, не давал тому подняться до тех пор, пока потерпевший не перестал подавать признаки жизни.

Далее, обвиняемый застегнул куртку потерпевшего, чтобы не было видно крови, покинул место происшествия, а нож выбросил по пути в лужу.

Через непродолжительное время мужчина скончался.

Вину в совершении преступления подсудимый не признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.