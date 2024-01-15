Домашний садист из Коноши получил 10 лет лишения свободы

Коношский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 39-летнего жителя пос. Коноша виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 318 УК РФ (покушение на убийство бывшей супруги, принуждении ее к даче ложных показаний и покушении на применение насилия в отношении представителя власти).

Установлено, что в дневное время 17 февраля 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у себя дома в пос. Заречный Коношского района высказывал в адрес оперуполномоченного полиции, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей, слова в грубой нецензурной форме, а также угрозы физической расправы, после чего попытался нанести удар полицейскому, но его действия были пресечены сотрудником полиции.

Он же, 16.09.2022 являясь подсудимым по уголовному делу, потерпевшей по которому является его бывшая супруга, пришел к ней домой в состоянии алкогольного опьянения и с целью оказания противодействия суду в установлении истины по уголовному делу, высказывая в адрес потерпевшей угрозы убийством и физической расправой принуждал последнюю изменить изобличающие его показания, данные ей в ходе предварительного расследования.

Также он 31.10.2022 в дневное время в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, находясь по адресу проживания своей бывшей супруги, находившуюся в состоянии беременности, схватил руками за горло и стал душить, при этом продолжал высказывать в ее адрес угрозы убийством, но не довел свой преступный умысел до конца, т.к. его действия были пресечены их общим несовершеннолетним ребенком.

Вину в совершении преступлений осужденный не признал.

Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание сроком на 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.