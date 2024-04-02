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Житель Северодвинска пытался убить бывшую супругу, с которой делил кров

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности 48-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что по месту жительства в городе Северодвинске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  на почве личных неприязненных отношений к бывшей 46-летней супруге, душил ее спящую руками, пока та не потеряла сознание. Затем сообщил знакомому, что убил бывшую супругу, с которой был вынужден проживать в одной квартире, после чего на место происшествия прибыли сотрудники полиции и карета скорой. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного, который в августе 2023 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за покушение на убийство и угрозу убийством в адрес супруги, меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

(фото с https://stolicaonego.ru) 

18 апрель 08:52 | : Происшествия

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