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В Приморском округе полиция нашла у безработного море нелегального спирта

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении безработного жителя Приморского района, обвиняемого по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере), а также                              ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а именно закупка и хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере).

Установлено, что обвиняемый незаконно без соответствующей лицензии приобрёл более 1500 бутылок с алкогольной продукцией, 100 канистр со спиртосодержащей продукцией, стоимостью свыше 250 тыс. рублей, которые хранил в металлических контейнерах на территории г.Архангельска в целях последующей продажи в розницу физическим лицам. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было изъято из незаконного оборота почти 750 литров контрафактной алкогольной продукции,  450 литров спиртосодержащей продукции и 100 литров этилового спирта. 

Санкцией ч. 5 ст. 171.1 УК РФ предусмотрено наказание на срок до трёх лет лишения свободы со штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей.

Санкцией ч. 1 ст. 171.3 УК РФ предусмотрено наказание на срок до трёх лет лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд  г. Архангельска.

20 июль 14:20 | : Происшествия

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