В Коряжме вынесен приговор местному бутлегеру

Коряжемский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя г. Коряжмы. Он признан виновным по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (закупка, хранение и перевозка алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере).

Установлено, что подсудимый в июле 2022 года, являясь директором коммерческой организации, не имея соответствующей лицензии, на территории г. Вологда приобрел у неустановленного лица алкогольную и спиртосодержащую продукцию в количестве 931 бутылки, общим объемом 346,4 литра.

В начале августа этого же года, не имея сопроводительных документов, он перевез закупленную продукцию на территорию г. Коряжмы и хранил ее до момента обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Вину в совершении преступления подсудимый признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Изъятая алкогольная и спиртосодержащая продукция в соответствии с приговором подлежит уничтожению.

Приговор суда в законную силу не вступил.