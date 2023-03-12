Архангельскому поджигателю автомобилей вынесли приговор

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 39-летнего жителя областного центра виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 167, ч. 1 ст. 150 УК РФ, то есть в организации четырех умышленных уничтожений чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога и руководстве их исполнением, организации двух покушений на умышленные уничтожения чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога и руководстве их исполнением, умышленном уничтожении чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога, а также в семи вовлечениях несовершеннолетних в совершение преступлений.

Установлено, что обвиняемый в 2019-2020 годах на территории г. Архангельска организовал поджоги автомобилей, руководил их исполнением, привлек к совершению преступлений троих несовершеннолетних, пообещав денежное вознаграждение и сообщив недостоверную информацию о непривлечении их к уголовной ответственности за содеянное.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба на сумму более 4 млн. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении несовершеннолетних выделено в отдельное производство.