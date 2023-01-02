В Архангельской области осужден поджигатель органа власти

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 48-летнего жителя поселка Плесецк виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство семи лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, при этом, преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).
Установлено, что обвиняемый 10.09.2021 на почве произошедшего с работодателем – директором МУП «Плесецк Ресурс» конфликта, прошел на второй этаж деревянного административного здания, принадлежащего МО «Плесецкое», в котором располагались офисы МУП «Плесецк Ресурс» и иных арендаторов, разлил на пол в коридоре бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и поджог ее. Пламя интенсивно стало распространяться, преградив возможность работникам МУП «Плесецк Ресурс» покинуть помещение. Убедившись в возникновении пожара, преступник с места преступления скрылся.
Работники предприятия спаслись самостоятельно, выбивая стекла в окнах и выпрыгивая со второго этажа горящего здания, а также с помощью посторонних лиц, сорвавших решетку с окна.
При эвакуации потерпевшие получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Кроме того, в результате действий обвиняемого здание повреждено огнем до степени непригодности к дальнейшей эксплуатации.
Общая сумма ущерба составила более 5 млн рублей.
Приговором суда подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.
Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении осужденным материального и морального ущерба на общую сумму свыше 5,6 млн рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.