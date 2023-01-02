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В Архангельской области осужден поджигатель органа власти

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 48-летнего жителя поселка Плесецк виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство семи лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, при этом, преступление не было доведено до конца по независящим от  лица обстоятельствам),  ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).  

Установлено, что обвиняемый 10.09.2021 на почве произошедшего с работодателем – директором МУП «Плесецк Ресурс»  конфликта, прошел на второй этаж деревянного административного здания, принадлежащего  МО «Плесецкое», в котором располагались офисы МУП «Плесецк Ресурс» и иных арендаторов, разлил на  пол в коридоре бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и поджог ее. Пламя интенсивно стало распространяться, преградив возможность работникам МУП «Плесецк Ресурс» покинуть помещение. Убедившись в возникновении пожара, преступник с места преступления скрылся.

Работники предприятия спаслись самостоятельно, выбивая стекла в окнах и выпрыгивая со второго этажа горящего здания, а также с  помощью посторонних лиц, сорвавших решетку с окна. 

При эвакуации потерпевшие получили телесные повреждения различной степени тяжести. 

Кроме того, в результате действий обвиняемого здание повреждено огнем до степени непригодности к дальнейшей эксплуатации.

Общая сумма ущерба составила более 5 млн рублей. 

Приговором суда подсудимому по совокупности преступлений назначено  наказание   в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания  в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении осужденным материального и морального  ущерба на общую сумму свыше 5,6 млн  рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил. 

23 январь 10:47 | : Происшествия

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