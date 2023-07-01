Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жительница Северодвинска попалась в лапы экстрасенсов-мошенников

В полицию Северодвинска с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что увидела в сети Интернет рекламу об оказании экстрасенсорных услуг, таких как диагностика судьбы, снятие порчи, гадание и прочее.

Заинтересовавшись предложением, женщина перешла по ссылке на аккаунт женщины-экстрасенса в одной из социальных сетей и написала ей. Собеседница сообщила, что за проведение диагностики и снятие порчи необходимо перевести на указанный банковский счет денежные средства. Поверив в реальность происходящего, заявительница перечислила «гадалке» более 27 тысяч рублей.

Спустя время женщина рассказала о происходящем своему сыну, пришедшему в гости. Поняв, что его маму обманывают, житель города корабелов сразу же сообщил о произошедшем в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

13 август 10:19 | : Происшествия

Главные новости


То, что нас спасает летом. Холодные супы со всего мира
Кривые тропинки Светланы Дейнеко

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (138)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20