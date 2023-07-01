Жительница Северодвинска попалась в лапы экстрасенсов-мошенников

В полицию Северодвинска с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что увидела в сети Интернет рекламу об оказании экстрасенсорных услуг, таких как диагностика судьбы, снятие порчи, гадание и прочее.



Заинтересовавшись предложением, женщина перешла по ссылке на аккаунт женщины-экстрасенса в одной из социальных сетей и написала ей. Собеседница сообщила, что за проведение диагностики и снятие порчи необходимо перевести на указанный банковский счет денежные средства. Поверив в реальность происходящего, заявительница перечислила «гадалке» более 27 тысяч рублей.



Спустя время женщина рассказала о происходящем своему сыну, пришедшему в гости. Поняв, что его маму обманывают, житель города корабелов сразу же сообщил о произошедшем в полицию.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.