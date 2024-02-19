В Архангельске становится все меньше миллионеров. Мошенники постарались

В полицию города Архангельска с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась 56-летняя местная жительница.

Женщина рассказала следователям, что 10 февраля 2024 года ей пришло смс-сообщение якобы от руководителя организации, в которой она работает. В нем говорилась, что в ближайшее время архангелогородке позвонят сотрудники правоохранительных органов, которым необходимо оказать всяческое содействие.

Спустя некоторое время раздался звонок. Неизвестный, представившись сотрудником одной из силовых структур, сообщил об утечке персональных данных северянки. Так как этой информацией могут воспользоваться злоумышленники, чтобы похитить ее сбережения, необходимо срочно обналичить имеющиеся вклады и перевести их на специально созданный для нее «безопасный счет».

Поверив собеседнику, женщина сняла со счета личные накопления и деньги от продажи дома и перевела более 3,7 миллионов на продиктованные ей реквизиты. Затем, следуя указаниям неизвестного, она оформила в двух банках кредиты на общую сумму 1, 4 миллиона, заложила имевшиеся ювелирные украшения и перечислила наличность также на «безопасный счет».

В общей сложности в течение недели архангелогородка перевела злоумышленникам почти шесть миллионов рублей.

То, что ее обманули, женщина поняла, когда по телевизору увидела сюжет об аналогичном мошенничестве, после чего обратилась в полицию.

Примечательно, что сотрудники банков неоднократно задавали клиентке наводящие вопросы и спрашивали о том, для чего ей необходимы столь крупные суммы, однако следуя указаниям злоумышленников, она говорила, что покупает земельный участок.

Общаясь со стражами порядка потерпевшая призналась, что знала о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации и профилактических бесед, проводившихся на работе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ведется следствие.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан критично относиться к любому звонку, поступающему с незнакомого номера. Помните, что специалисты банка и правоохранительных органов не используют для общения анонимные мессенджеры, не сообщают по телефону о проблемах со счетом и не просят оказать содействие в задержании преступников! Так действуют мошенники! Не совершайте финансовых операций по указанию посторонних людей, кем бы они ни представлялись.

(фото с https://newkuban.ru/news/190269122/)